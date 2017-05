VfB Stuttgart bei Hannover 96 Der Liveticker rund um das Spitzenspiel

Von red 14. Mai 2017 - 08:00 Uhr

Feiern die Fans des VfB Stuttgart nach dem Spiel bei Hannover 96 den Aufstieg?Foto: Pressefoto Baumann

Steigt der VfB Stuttgart nach der Partie bei Hannover 96 in die 1. Bundesliga auf? Mit diesem Liveticker begleiten wir die Geschehnisse in Stuttgart und Hannover rund um das Spiel.

Stuttgart/Hannover - Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Sowohl für das Public Viewing am 21. Mai (alles dazu lesen Sie hier), als auch für den Fall, dass der VfB Stuttgart schon am Sonntag nach der Partie bei Hannover 96 als Aufsteiger in die 1. Bundesliga feststeht (alles dazu gibt es hier).

Sollte es bereits an diesem Sonntag klappen, dürfte sowohl in Hannover als auch in Stuttgart zum Ausnahmezustand kommen. Wir sind in beiden Städten mit zahlreichen Redakteuren im Einsatz und berichten über alle Vorkommnisse und Geschehnisse in unserem Liveticker.