VfB Stuttgart bei Hannover 96 Das ist Wolfs Kader für den Aufstiegskracher

Von red 13. Mai 2017 - 15:20 Uhr

Das wohl schwierigste Auswärtsspiel in der Zweiten Liga steht dem VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr) bevor. Es geht zum Aufstiegskonkurrenten Hannover 96. Mit welchem Kader Hannes Wolf die Reise antritt, verraten wir in unserer Bildergalerie.





Stuttgart - Der Aufstiegskracher zwischen Hannover 96 und dem VfB Stuttgart wird das Spiel des 33. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga.

Die beiden Bundesliga-Absteiger begegnen sich kurz vor dem Ende der Saison und mischen dabei ganz oben mit: Der Tabellenerste (66 Punkte) gastiert beim Drittplatzierten (63 Punkte). Lediglich Braunschweig ist als Zweitplatzierter (63 Punkte) neben diesen beiden Teams noch im Aufstiegsrennen dabei.

Mit welchem Kader Hannes Wolf den Weg zum wohl schwierigsten Auswärtsspiel der Liga antritt, verraten wir Ihnen in unserer Bildergalerie – klicken Sie sich durch!

Das sagt Daniel Ginczek vor dem Spiel gegen Hannover:

