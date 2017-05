VfB Stuttgart bei Hannover 96 Alexandru Maxim droht auszufallen

Von mrz 12. Mai 2017 - 13:13 Uhr

Muss Hannes Wolf (rechts) am Sonntag im Spiel bei Hannover 96 auf den Spielmacher des VfB Stuttgart, Alexandru Maxim, verzichten?Foto: Pressefoto Baumann

Dem VfB Stuttgart droht am Sonntag beim Spitzenspiel gegen Hannover 96 der Ausfall von Alexandru Maxim. Auch ein anderer Spieler ist angeschlagen.

Stuttgart - Seit wenigen Wochen spielt Alexandru Maxim im System von Hannes Wolf wieder eine Fixrolle. Der Trainer des VfB Stuttgart hat lange auf den Rumänen verzichtet, zuletzt aber schien der Spielmacher unverzichtbar. Am Sonntag steht nun das möglicherweise entscheidende Spitzenspiel bei Hannover 96 um den Aufstieg an. Und der Einsatz von Maxim ist fraglich.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: Was passiert, wenn der VfB am Sonntag aufsteigt?

Wie Hannes Wolf am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte, droht Alexandru Maxim aufgrund muskulärer Probleme auszufallen. Auch Anto Grgic könnte für die Partie ausfallen. Beide Personalien entscheiden sich aber am Samstag vor dem Abflug nach Hannover.

Gelingt dem VfB der Aufstieg schon am kommenden Sonntag? Was Fans in Stuttgart dazu sagen, sehen Sie in unserer Video-Umfrage: