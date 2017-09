VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt Liveticker: Der VfB spielt in Frankfurt

Von red 30. September 2017 - 10:00 Uhr

Die ersten Auswärtspunkte sind das Ziel des VfB bei Eintracht Frankfurt. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart muss am 7. Spieltag der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt ran. Wir sind vor Ort und begleiten die Partie live.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart tritt bei Eintracht Frankfurt an und visiert am 7. Spieltag der Bundesliga die ersten Punkte auf fremden Geläuf an. Bisher setzte es in allen drei Auswärtspartien Pleiten für die Mannschaft mit dem Brustring. Trainer Hannes Wolf hat bis auf Emiliano Insua alle Spieler zur Verfügung.

Die Eintracht ist der direkte Tabellennachbar der Schwaben, hat ebenso sieben Punkte auf dem Konto. Zudem gelten die Hessen als Lieblingsgegner der Stuttgarter, aus den letzten zehn Begegnungen holte der VfB sieben Siege, zwei Remis und nur einer Niederlage. Wir sind vor Ort in der Commerzbank-Arena und tickern live – Anstoß ist um 15.30 Uhr.