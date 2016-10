VfB Stuttgart bei Dynamo Dresden Dresden im Sondertrikot gegen den VfB

Der kommende Gegner des VfB Stuttgart wird mit einem Sondertrikot gegen die Schwaben antreten. „Love Dynamo – Hate Racism“ wird auf der Brust der Elbflorenzler zu lesen sein.

Dresden - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden wird dank der Unterstützung von der Feldschlößchen Brauerei zum Heimspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart (13.00 Uhr/Liveticker) wieder ein Sondertrikot tragen. Auf der Brust der Spieler ist dann zu lesen: „Love Dynamo - Hate Racism“. Dynamos Trikotsponsor verzichtet anlässlich der FARE-Aktionswochen für „Fußball gegen Rassismus in Europa“ auf seine werbliche Präsenz auf der Trikotbrust.

Europaweite FARE-Wochen

„Fairness und Respekt sind Werte, für die wir als Fußballverein auf und neben dem Platz einstehen. Diese Botschaft sendet Dynamo Dresden mit dem Sondertrikot zu den FARE-Wochen auch dieses Jahr wieder aus“, sagte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born. „Wichtig ist, dass wir Schwarz-Gelbe für diese Werte Tag für Tag gemeinsam eintreten“, so Born weiter. Bereits zum sechsten Mal in Folge führt Dynamo die Aktion für Weltoffenheit, Akzeptanz und Respekt mit der antirassistischen Faninitiative „1953international“ durch. Fußballfans und -vereine aus ganz Europa beteiligen sich auch 2016 an den FARE-Wochen, die in diesem Jahr vom 6. bis 20. Oktober stattfinden.