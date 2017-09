VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach Mit dieser Aufstellung beginnt Hannes Wolf

19. September 2017

Der VfB Stuttgart spielt am Dienstagabend bei Borussia Mönchengladbach. Welche Aufstellung Hannes Wolf ins Rennen schickt, erfahren Sie in der Bildergalerie.





Stuttgart - Am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga tritt der VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach an. Dabei will die Elf von Trainer Hannes Wolf nach zuvor zwei Auswärtsniederlagen bei Hertha BSC und beim FC Schalke 04 nun erstmals auch in der Fremde punkten.

Im Borussia-Park muss der Chefcoach Wolf auf acht verletzte Profis verzichten, darunter der Kapitän Christian Gentner und der Stürmer Daniel Ginczek. Am Niederrhein hat der 36-jährige VfB-Trainer seine Startelf im Vergleich zum 1:0-Heimsieg über den VfL Wolfsburg auf zwei Positionen verändert. Orel Mangala rückt für Gentner ins Team, Takuma Asano ersetzt den verletzten Chadrac Akolo.

