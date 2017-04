VfB Stuttgart bei Arminia Bielefeld Einzelkritik: Terodde und Maxim glänzen – Grgic im Pech

Von Heiko Hinrichsen 17. April 2017 - 22:29 Uhr

Der VfB Stuttgart gewinnt ein unfassbar spannendes Spiel bei Arminia Bielefeld mit 3:2 und bleibt an der Tabellenspitze. Hier unsere Einzelkritik zu den VfB-Spielern.





15 Bilder ansehen

Bielefeld - Der VfB Stuttgart hat in der 2. Fußball-Bundesliga die Tabellenspitze erfolgreich verteidigt und Arminia Bielefelds Abstiegssorgen vergrößert. Die Schwaben bezwangen das Team von Jeff Saibene am 29. Spieltag mit 3:2 (0:1) und führen die Tabelle mit 57 Punkten vor Hannover 96 (56) an.

Mehr zum Thema

Alexandru Maxim (51.) und Simon Terodde (54./89.) drehten das Spiel für die Stuttgarter, nachdem Christoph Hemlein (15.) die Bielefelder in Führung geköpft hatte. Reinhold Yabo (73.) glich zum zwischenzeitlichen 2:2 aus. Die Gäste waren vor 22.034 Zuschauern die spielbestimmende Mannschaft, bevor Bielefeld der Führungstreffer gelang.

In unserer Fotostrecke haben wir die Einzelkritik der VfB-Akteure. Klicken Sie sich durch.

VfB Stuttgart - 2. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle