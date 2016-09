VfB Stuttgart Baumgartl und Ristl kehren ins Training zurück

Von red 05. September 2016 - 19:37 Uhr

Am Freitag spielt der VfB Stuttgart daheim gegen den 1. FC Heidenheim. Für das anstehende Nachbarschaftsduell haben die Roten am Montag ihr Training aufgenommen. Wir haben die Bilder.





Stuttgart - Am Freitag empfängt der VfB Stuttgart den 1. FC Heidenheim in der heimischen Mercedes-Benz-Arena. Nach einem fußballfreien Wochenende haben die Roten am Montag mit dem Mannschaftstraining die Vorbereitung auf das anstehende Nachbarschaftsduell aufgenommen.

Dabei fehlten bereits wie in der vergangenen Woche noch der rumänische Nationalspieler Maxim, dagegen kehrten mit Timo Baumgartl (Schambeinentzündung) und Mart Ristl (muskuläre Probleme) zwei zuletzt angeschlagene Spieler ins Mannschaftstraining zurück. Daniel Ginczek sowie Hajime Hosogai ließ VfB-Coach Jos Luhukay noch individuell trainieren.

