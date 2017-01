VfB Stuttgart Badstuber ist kein Thema

Von Gregor Preiß 04. Januar 2017 - 11:26 Uhr

Holger Badstuber wird den FC Bayern München im Winter ziemlich sicher verlassen.Foto: dpa

Das Gerücht gibt es seit langem, und der VfB Stuttgart hätte Holger Badstuber auch gerne verpflichtet. Nun aber steht fest, dass sich der 27-Jährige anders entschieden hat.

Stuttgart - Am Dienstag ist Holger Badstuber mit dem FC Bayern München im Trainingslager in Katar angekommen. Dort will er sich mit dem deutschen Rekordmeister fit für die Rückrunde machen. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass er dann noch im Trikot der Münchner aufläuft. Denn der 27-Jährige will die Bayern verlassen – und hat auch schon das OK der Verantwortlichen.

Die Frage ist nun, wohin sein Weg führt. Nach Informationen unserer Zeitung definitiv nicht zum VfB Stuttgart. Der Spieler möchte nicht in die zweite Liga wechseln, so viel steht fest. Schade aus Sicht des VfB, der den Abwehrspieler gerne verpflichtet hätte und deswegen auch schon in München angefragt hat. Und prinzipiell hätte Badstuber sich mit dem VfB auch anfreunden können, schließlich hat er hier in der Jugend schon gespielt. Auch die Nähe zu seiner Heimat, dem Allgäu, wäre ein Argument pro Stuttgart gewesen. Aber eben nicht die zweite Liga.

Andere Medien hatten den Langzeitverletzten (Kreuzbandriss, Muskelriss im Oberschenkel, Sprunggelenksverletzung) zuletzt mit dem Hamburger SV und Manchester City in Verbindung gebracht. Doch auch der HSV ist offenbar aus dem Rennen. Bliebe Man City und Ex-Trainer Pep Guardiola. Doch ob er dort die von ihm erwünschte Spielpraxis erhält? Fakt ist, dass sein Vertrag in München im Sommer ausläuft und sich Badstuber in der Rückrunde für einen neuen Verein empfehlen möchte. In der Bundesliga wird sich sicher ein Club für ihn finden.