VfB Stuttgart Ausgliederung? Das Netz ist gespalten – und erwartet Hochspannung

Von Markus Merz 31. Mai 2017 - 16:01 Uhr

Die Zukunft des VfB Stuttgart entscheidet sich ein Stück weit auch bei der Mitgliederversammlung zum Thema Ausgliederung.Foto: dpa

Kommt es beim VfB Stuttgart zur Ausgliederung oder nicht? Am Donnerstag entscheiden die Mitglieder. Es könnte denkbar knapp werden.

Stuttgart - Es wird ein denkwürdiger Tag in der Vereinshistorie des VfB Stuttgart. So viel steht fest. Wenn die Mitglieder am Donnerstag (1. Juni, ab 18.30 Uhr) in der Mercedes-Benz-Arena bei der außerordentlichen Versammlung zum Thema Ausgliederung über „Ja“ oder „ Nein“ entscheiden, wird es am Ende ein Ergebnis geben, dass für Diskussionen sorgen wird. Und den Verein spalten?

Diese Befürchtung ist im Vorfeld immer wieder zu lesen und zu hören. Dabei machen Vereinsverantwortliche, Ultras und die Fans im Netz deutlich, dass unabhängig des Ausgangs der Abstimmung hinterher kein gespaltener Verein zurückbleiben soll. In einem Brief der Ultra-Gruppierung „Schwabensturm“ heißt es: „Lasst uns bis zum 01.06. und auf der MV eine sachliche Debatte führen und ein respektvolles Miteinander pflegen! Es geht um Vieles. Aber egal wie die Entscheidung ausfallen wird: Der VfB Stuttgart wird auch am 02.06.2017 leben! Er wird polarisieren. Er wird uns Fans und Mitglieder fordern und anstrengen. Er wird uns leiden und jubeln lassen. Und er wird in keinem Fall untergehen!“

75 Prozent der Ja-Stimmen werden am Ende benötigt, um die Ausgliederung durchzubringen. Eine hohe Hürde. Die Fans und Mitglieder jedenfalls erwarten Hochspannung.

Bei all den Versuchen, im Vorfeld Stimmen und Stimmungen zu generieren, fiel auf, dass vor allem die Ultra-Szene der Ausgliederung negativ gegenüber steht – und diese am Donnerstag zahlreich erscheinen wird. Alleine deshalb glauben viele Fans, dass das Vorhaben der Vereinsführung scheitert.

Wie bei vielen Wahlen dürfte am Ende auch die Stimmen entscheidend sein, die im Vorfeld unentschlossen sind, sich häufig gut informiert haben – und nun die Argumente abwägen.

Aber natürlich finden sich im Netzt auch jede Menge Stimmen, die schon jetzt für sich entschlossen haben, mit „Ja“ oder „Nein“ zu stimmen. Wobei sich nicht nachweisen lässt, ob jeder, der hier klar Stellung bezieht, tatsächlich Mitglied ist oder am Donnerstag in die Mercedes-Benz-Arena kommt.