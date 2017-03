VfB Stuttgart 17 Zweitliga-Spiele unter Wolf: die Zwischenbilanz

Von Heiko Hinrichsen und Carlos Ubina 08. März 2017 - 06:00 Uhr

Stolz nach einem hart erkämpften Punkt: der VfB StuttgartFoto: Baumann

Nicht nur beim Unentschieden in Braunschweig hat der VfB an Profil gewonnen. Was läuft gut? Und wo gibt es noch Probleme? Eine Zwischenbilanz nach 17 Liga-Spielen unter Trainer Hannes Wolf.

Braunschweig - Von Leidenschaft sprach der Manager, von großem Kampf der Trainer. Und die Spieler waren stolz, in der Höhle der Eintracht-Löwen das 1:1 in Braunschweig gehalten zu haben. In Unterzahl, bei widrigen Platzverhältnissen und einem starken Gegner. So zeigt sich, dass der VfB einen Reifeprozess durchläuft und auf dem Weg zurück in die Bundesliga wieder einen Schritt vorwärts gekommen ist.

Mehr zum Thema

„Ich bin definitiv davon überzeugt, dass der VfB aufsteigt“, sagt der Braunschweiger Trainer Torsten Lieberknecht. Deutlich zurückhaltender äußert sich Hannes Wolf, der nun knapp ein halbes Jahr Chefcoach in Stuttgart ist. In Bochum ging es im vergangenen September mit einem 1:1 los – und am Freitagabend (18.30 Uhr) kommt nun ebendieser VfL in die Mercedes-Benz-Arena. Zeit also für eine Zwischenbilanz.