VfB-Stürmer Daniel Ginczek „Ich ordne alles dem Aufstieg unter“

Von pma 11. Mai 2017 - 14:26 Uhr

Daniel Ginczek gibt sich mit seiner Rolle als Joker zufrieden. Noch.Foto: Pressefoto Baumann

Zwei Spiele sind noch zu absolvieren in der zweiten Liga. Vor dem Endspurt haben wir VfB-Angreifer Daniel Ginczek getroffen und nach der Stimmung im Team und seiner Rolle als Joker gefragt.

Stuttgart - VfB-Stürmer Daniel Ginczek ist auf dem Weg zu alter Stärke. Der bullige Stürmer nähert sich seiner optimalen Verfassung und ist jetzt schon der gefährlichste Joker der Liga. 415 Minuten Spielzeit hat er in dieser Saison bislang bekommen, in 16 Saisonspielen wurde er eingesetzt. Drei Vorlagen und drei Treffer stehen bisher auf seiner Haben-Seite. Eigentlich sollten diese Zahlen zu einem Startelf-Platz in der zweiten Liga reichen. Wenn da nicht Simon Terodde wäre. Die Stuttgarter Lebensversicherung trifft und trifft und trifft.

Ginczek bleibt geduldig

Der 26 Jahre alte ehemalige Dortmunder begehrt jedoch nicht auf, sondern stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft. Wie er seine Rolle sieht, welche Stimmung im Team herrscht und was an diesem Sonntag in Hannover auf die Stuttgarter wartet, verrät er im Video.

