VfB-Star ins Krankenhaus gebracht Kevin Großkreutz in Auseinandersetzung verwickelt

Von red 28. Februar 2017 - 13:10 Uhr

Kevin Großkreutz musste sich im Krankenhaus behandeln lassen.Foto: Pressefoto Baumann

Der Stuttgarter Abwehrspieler Kevin Großkreutz hat sich ind er Nacht zum Dienstag im Krankenhaus behandeln lassen müssen. Vorausgegangen war offenbar eine körperliche Auseinandersetzung.

Stuttgart - VfB-Star Kevin Großkreutz hat sich nach „SWR“-Informationen am Montagabend in einem Stuttgarter Krankenhaus ambulant behandeln lassen müssen. Großkreutz wurde zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Der VfB Stuttgart hat auf Nachfrage erklärt, dass er den Vorfall derzeit prüfe.

Über die Schwere der Verletzung des VfB-Spielers ist noch nichts bekannt. Nach unseren Informationen hat sich der Vorfall nicht wie von anderen Medien vermeldet in der Diskothek Perkins Park abgespielt, sondern am Stuttgarter Wilhelmsplatz. Dort kam es in der Nacht zum Dienstag gegen 2.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Zu einer der beiden Gruppen soll Großkreutz gehört haben. Nach der Auseinandersetzung wurden insgesamt zwei Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Über die Hintergründe des Disputs ist laut der Polizei noch nichts bekannt.