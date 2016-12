VfB-Sportvorstand Schindelmeiser In der Winterpause gibt es ein Kommen und Gehen

Von red/dpa 19. Dezember 2016 - 13:40 Uhr

Für den VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser muss sich in der Winterpause so einiges verändern. (Archivfoto)Foto: Pressefoto Baumann

Jan Schindelmeiser, Sportvorstand des VfB Stuttgart, sieht den Wiederaufstieg der Schwaben gefährdet. Daher werde es mit Sicherheit personelle Wechsel in der Winterpause geben.

Stuttgart - Sportvorstand Jan Schindelmeiser sieht die Rückkehr des VfB Stuttgart in die Fußball-Bundesliga in Gefahr und will personelle Veränderungen in der Winterpause vornehmen. „Es wird sicherlich der eine oder andere Spieler dazukommen, und es wird sicher auch der eine oder andere Spieler gehen. Wir brauchen mehr Winner-Qualität“, sagte Schindelmeiser am Montag nach dem 0:3 bei den Würzburger Kickers. „Wir werden natürlich an unserem großen Ziel festhalten. Es geht darum, die Rückkehr in die Bundesliga sicherzustellen, aber so wie gestern wird das nicht gelingen.“

