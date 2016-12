VfB-Spieler im Urlaub „Nach Ruhepause wird wieder Gas gegeben“

Familie Ginczek & Familie Harnik❄❣ So ein schönes Bild🙈 - - @wibiginni_love #wiebke #ginczek #WiebkeGinczek #daniel #ginczek #DanielGinczek #LouCarlotta #MaliEllen #sharon #harnik #SharonHarnik #Martin #harnik #martinHarnik #family #hannover96 #vfb #stuttgart #vfbstuttgart #spielerfrauenvfb

Ein von Dedicated to the VfB WaGs👑❤ (@spielerfrauen_vfb) gepostetes Foto am 29. Dez 2016 um 5:35 Uhr