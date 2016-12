VfB-Spieler besuchen Fanclubs Von drauß’ vom Training kommen sie her

Von Phillip Weingand 08. Dezember 2016 - 10:58 Uhr

Zur Weihnachtsfeier mit den Fans darf die passende Kleidung nicht fehlen – auch nicht bei Toni Sunjic.Foto: Instagram

Die Profis vom VfB Stuttgart waren auf Tuchfühlung mit ihren Fans: Traditionell besuchen sie die Weihnachtsfeiern vieler offizieller Fanclubs.

Stuttgart - Das rot-weiße Outfit stimmte schon mal – aber ansonsten waren es ziemlich ungewöhnliche Weihnachtsmänner, die sich am Mittwoch nach ganz Baden-Württemberg aufgemacht haben. Im Gepäck hatten sie auch keine Tannenzweige und Pfeffernüsse, sondern unter anderem Trikots mit rotem Brustring und Fahnen. Denn traditionell besuchen die Fußballer vom VfB Stuttgart in der Vorweihnachtszeit viele ihrer offiziellen Fanclubs. Nach dem Training und einem gemeinsamen Essen starteten die VfB-Jungs ihre Besuchsaktion. Die Fans bekamen die Gelegenheit, ihre Idole hautnah zu treffen – und die Fußballer nutzten die Chance, den Anhängern für die Unterstützung zu danken, die sie auch in schweren Zeiten erfahren haben. Die ganze Aktion wurde über die Twitter- und Instagram-Accounts des VfB begleitet.

Schön war's - den Jungs hat's gefallen. Super Abend bei den OFC Weihnachtsfeiern. Wir sagen DANKE! 👍 Mehr dazu morgen auf vfb.de & #VfB TV. pic.twitter.com/Gd9TlKpQ0g— VfB Stuttgart (@VfB) 7. Dezember 2016

Simon Terodde zum Beispiel stattete den „Brenztal-Schwaben 07“ in Sontheim/Brenz einen Besuch ab. Der Spieler ging nicht ohne Präsent nach Hause – die Fans, darunter einer der ganz jungen Generation, schenkten ihm ein Schwäbisch-Wörterbuch und ließen sich stolz mit dem Mittelstürmer ablichten.

Ein von VfB Stuttgart 1893 e.V. (@vfb) gepostetes Foto am 7. Dez 2016 um 12:25 Uhr

Im Gegensatz zu Mittelfeldspieler Matthias Zimmermann, der eine knapp zweistündige Autofahrt auf sich nahm, um den Fanclub „Oberschwabenpower Weiß-Rot Bad Saulgau“ zu besuchen, hatte der Keeper Mitchell Langerak keine allzu lange Fahrt: Er besuchte die Volunteers in der Mercedes-Benz-Arena:

Kurzer Weg für unseren Keeper. Mitch ist auf der Weihnachtsfeier unserer Volunteers in der #MercedesBenzArena. #VfB #Langerak pic.twitter.com/ZPES7fozMT — VfB Stuttgart (@VfB) 7. Dezember 2016

Borys Tashchy und Toni Sunjic fuhren nach Münsingen – letzterer im etwas ungewohnten, aber weiß-roten, Rentierpulli:

@sunkicaa und @boris_tashchy beim OFC Münsingen. 👍✌ #VfB #Fanclubs #Weihnachtsfeier #VfBInsta Ein von VfB Stuttgart 1893 e.V. (@vfb) gepostetes Foto am 7. Dez 2016 um 13:15 Uhr

Emiliano Insua besuchte die Sulmtal-Supporters in Obersulm:

Toller Abend beim OFC Sulmtal Supporters in Obersulm. 😀 @emilianoinsua #VfB #Fanclubs #Weihnachtsfeier #VfBInsta Ein von VfB Stuttgart 1893 e.V. (@vfb) gepostetes Foto am 7. Dez 2016 um 13:55 Uhr

Neben den Spielern war sich auch der Cheftrainer Hannes Wolf für die Visite an der Basis nicht zu schade: Er stattete den Fanclubs „Crazy VfB Fans Amorbach“ und „Weiß-Rote Garde“ in Neckarsulm einen Besuch ab:

Unser Coach Hannes #Wolf ist bei den Fanclubs Crazy VfB Fans Amorbach und Weiß-rote Garde in Neckarsulm. #VfB pic.twitter.com/Lp9E7xc59y — VfB Stuttgart (@VfB) 7. Dezember 2016

Der Kapitän Christian Gentner feierte mit den Mitgliedern von „Neue Heimat Block 36“ in Stuttgart. „War richtig witzig und ein super Abend mit Euch!“ ließ er die Fans über seinen neuen Instagram-Account wissen:

Stolzes Ehrenmitglied beim OFC "Neue Heimat Block 36B"!! War richtig witzig und ein super Abend mit Euch! #weihnachtsfeier #VfB #VfBInsta Ein von Christian Gentner (@legente20) gepostetes Foto am 7. Dez 2016 um 13:02 Uhr

Gute Stimmung herrschte offentsichlich auch beim Treffen von Alex Maxim mit dem Fanclub „Friends Forever 1996“ in Stuttgart: