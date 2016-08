VfB-Spieler auf Instagram Großkreutz verkündet Wechsel zu RB Leipzig

Von noa 31. August 2016 - 11:54 Uhr

VfB-Spieler Kevin Großkreutz (links, im Bild mit Trainer Jos Luhukay) ist immer für einen Spaß zu haben.Foto: dpa

VfB-Spieler Kevin Großkreutz gibt auf Instagram seinen Wechsel vom VfB Stuttgart zu RB Leipzig bekannt – mit seinem Post erlaubt sich der 28-Jährige mal wieder einen ironischen Seitenhieb.

Stuttgart - Am letzten Tag der Transferperiode sorgt VfB-Spieler und Spaßvogel Kevin Großkreutz im Netz mal wieder für ordentlich Wirbel. Auf Instagram schreibt der 28-Jährige: „Bevor ihr es später aus der Zeitung erfährt, möchte ich es euch als erstes sagen: Mein Weg wird nach Leipzig zu Red Bull führen!“ Und er fügt hinzu: „Dieses Angebot kann ich einfach nicht ablehnen.“

„Wie ich jetzt schon öfter gehört habe, dauert es nicht mehr lange bis es ein Traditionsverein wird, das Geld lockt einfach und das Stadion mit den grandiosen Fans bebt jedes mal aufs neue“, schrieb der Weltmeister weiter. Mit seinem Post erlaubte sich Großkreutz allerdings nur einen Scherz – versehen hat er seinen Text nämlich unter anderem mit den Hastags #spaßGehörtDazu und #ironie.

Dennoch scheinen nicht alle Fans die Ironie verstanden zu haben, denn von einigen Seiten kommen ernste Kommentare, die seine Entscheidung nicht verstehen können.

Es ist nicht das erste Mal, dass Großkreutz gegen einen Retortenverein stichelt. So nahm Großkreutz im Juni dieses Jahres den Wechsel seines Kumpels Lukas Rupp vom Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart zum Erstligisten 1899 Hoffenheim zum Anlass, ihm auf Instagram zu gratulieren - allerdings nicht ohne Seitenhieb: „Was ich persönlich von solchen Vereinen halte, das weiß du selbst. Das erste Topspiel hast du ja gleich am ersten Spieltag - Sex mit Kondom ist genau so gefühlsecht wie dieses Spiel #durex““, schrieb er damals auf Instagram.