VfB-Rückblick mit Humor Der AuVfBaugegner

Von Sebastian Rose 01. Oktober 2017 - 15:32 Uhr

Simon Terodde vom VfB sorgte für den Ausgleichstreffer. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart spielt bei Eintracht Frankfurt mit einem Endstand von 1:1. Bei den Begegnungen der beiden Mannschaften sind die Fans anderes gewöhnt: vor allem mehr Tore. Wie haben das Spiel in GIFs dargestellt.

Stuttgart - Bisher stand die Begegnung von Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart für feinstes Fußballspektakel: Nicht weniger als 24 Tore fielen in den letzten vier Partien. Doch in der Saison 2017/2018 ist alles anders und es traf Not auf Elend. Denn die Eintracht war zuhause genauso punktlos wie der VfB auswärts. Eine Serie musste also reißen. Und das kam so:

Die erste Hälfte verlief bis zur 42. Minute genau so wie man es erwarten konnte. Es ging hin und her, aber es passierte nicht wirklich etwas.

Umso mehr schockte die VfB-Fans das 1:0, welches das Resultat aus mehreren Abwehrfehlern war.

Doch die Stuttgarter Truppe startete mit voller Elan in die zweite Halbzeit. Mit überragenden Zweikampf- und Ballbesitzwerten. Leider jedoch ohne zählbaren Erfolg. Aber nach 60 Minuten kam der bisher torlose Simon Terodde ins Spiel und benötigte anschließend nicht mal 60 Sekunden, um sein erstes Bundesligator zu erzielen!

Ab der 65. Minute war die Eintracht in Unterzahl und der VfB am Drücker. Eigentlich war es also nur eine Frage der Zeit, wann der Stuttgarter Führungstreffer fällt. Eigentlich.

Doch der VfB Stuttgarter zeigte seinen Fans stattdessen, wie ungerecht die Bundesliga sein kann: Ballbesitz und Feldüberlegenheit sind einfach nichts wert, wenn dein Gegner in der 94. Minute einen unnötigen Freistoß zur 2:1 Führung nutzt. Das. Darf. Einfach. Nicht. Passieren.

Mit unserer neuen Serie „VertikalGIF“ wagen wir den etwas anderen Rückblick auf das aktuelle VfB-Spiel. Zusammengestellt wird die Serie von den Bloggern von www.vertikalpass.de, die auch in dieser Saison regelmäßig als Tickerer direkt aus dem Stadion berichten werden.