VfB-Rückblick mit Humor Chaotisch by nature

Von Sebastian Rose 05. November 2017 - 09:23 Uhr

Daniel Ginczek trifft zum 1:1 – für eine kurze Zeit war die Welt der VfB-Fans wieder in Ordnung. Foto: Pressefoto Baumann

Der Aufsteiger zu Gast beim Liga-Dino. Viele Stuttgarter Fans waren sich sicher: Das gibt den ersten Auswärtspunkt. Wenn nicht gleich drei! Doch dann kam alles ganz anders. Unser Rückblick auf die Auswärtsniederlage in Hamburg.

Stuttgart - Sind wir ehrlich: Das Spiel war nach 13 Minuten entschieden, als Schiedsrichter Guido Winkmann eine mehr als fragwürdige gelb-rote Karte an Dženis Burnić verteilte. Die Reaktion der Stuttgarter Fans darauf:

Ein Unglück kommt bekanntlich selten allein. Und so fiel das 1:0 nach einem sensationell ungefährlichen Freistoß von Aaron Hunt, den Ron-Robert Zieler in Kooperation mit dem Pfosten ungefähr so verwandelte:

Auswärts. In Unterzahl. Mit Rückstand. Es gab sicherlich schon leichtere Aufgaben. Doch der VfB Stuttgart kämpfte sich in der zweiten Halbzeit sensationell zurück und kam nach Videobeweis und Elfmeter sogar zum verdienten Ausgleich.

Aber dann kam es, wie es kommen musste: Natürlich traf Ex-VfB’ler Filip Kostic und natürlich traf das Hamburger Jahrtausend-Talent Jan Fiete Arp (nach einer wirklich tollen Aktion). Und nach 69 Minuten war die Partie entschieden.

Nach dem Abpfiff bleibt das Gefühl, um eine faire Chance beraubt worden zu sein. Aber vielleicht kam die Niederlage gegen den HSV genau zur rechten Zeit. Lassen wir die Hamburger einfach so weitermachen wie bisher. Bestimmt erreichen sie ihr traditionelles Saisonziel: Den Relegationsplatz.

Mit unserer neuen Serie „VertikalGIF“ wagen wir den etwas anderen Rückblick auf das aktuelle VfB-Spiel. Zusammengestellt wird die Serie von den Bloggern von www.vertikalpass.de, die auch in dieser Saison regelmäßig als Tickerer direkt aus dem Stadion berichten werden.