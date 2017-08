VfB-Rückblick mit Humor 3 … 2 … 1… Mainz!

Von Sebastian Rose 27. August 2017 - 09:42 Uhr

Ausgerechnet Holger Badstuber schießt den VfB Stuttgart mit seinem zweiten Bundesligatreffer in Führung. Foto: Getty

Der VfB Stuttgart hat den 1. FSV Mainz 05 am zweiten Spieltag empfangen. Ein brisantes Spiel. Nicht nur, weil beide Teams die erste Partie der Saison verloren hatten.

Stuttgart - Es war angerichtet: Das erste Heimspiel der Saison. Endlich wieder Bundesligafußball in Stuttgart. Dazu war noch bestes Sommerwetter bei der Partie des VfB gegen den 1. FSV Mainz 05, die legendäre Cannstatter Karawane zog durch Bad Cannstatt und alle waren weiß gekleidet.

Außerdem tauchten in der Startaufstellung mit Holger Badstuber und Dennis Aogo gleich zwei Neuzugänge auf. Das kam für viele unerwartet:

Doch schon in der siebten Minute hätte es einen Elfmeter für Mainz 05 geben können. Es gab ihn nicht. Glück für den VfB:

In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitestgehend. Und bei den zwei hochkarätigen Konterchancen stellte sich die VfB-Offensive nicht übermäßig geschickt an.

Dass es dann es dann ausgerechnet Holger Badstuber war, der den VfB in der 53. Minute mit seinem zweiten Bundesligatreffer nach 2009 in Führung schoss, fühlte sich für ihn und die Fans so an:

Leider verschoss Simon Terodde einen Strafstoß in der 81. Minute. Mainz wurde anschließend stärker und die VfB-Fans fragten sich, ob alles wieder von vorne losgeht.

Doch am Ende rettete der starke Ron-Robert Zieler mit seinen Paraden den ersten Heimsieg und damit wichtige drei Punkte vor der Länderspielpause.