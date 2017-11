VfB-Profi Badstuber gibt Hoffnung auf Fußball-WM 2018 nicht auf

Von red/dpa 29. November 2017 - 10:31 Uhr

Holger Badstuber fühlt sich für die Nationalmannschaft bereit. Foto: Pressefoto Baumann

VfB-Profi Holger Badstuber hat sein Ziel, in die Nationalmannschaft zurückzukehren, nicht aus den Augen verloren. Für seinen Traum ist er auch bereit, Kompromisse einzugehen.

Stuttgart - Der ehemalige Nationalspieler Holger Badstuber hat die Hoffnung auf die kommende Fußball-Weltmeisterschaft in Russland noch nicht aufgegeben. Dafür würde der 28-Jährige wie schon bei der WM 2010 in Südafrika auch auf der ungewohnten Position des Linksverteidigers auflaufen. „Wenn Joachim Löw mich anruft und sagt, dass er mich braucht, dann wäre es fatal, wenn ich bei der Position Ansprüche stelle“, sagte der Innenverteidiger des VfB Stuttgart der „Sport Bild“ am Mittwoch. „Ich würde nicht zucken, sondern für alles bereit sein, wofür ich gebraucht werde.“ Die Nationalmannschaft bleibe sein Traum, dieses Ziel werde er nie aus den Augen verlieren.

Badstuber war in der Vergangenheit von zahlreichen schweren Verletzungen zurückgeworfen und letztmals Anfang 2015 für die DFB-Auswahl nominiert worden.