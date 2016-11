VfB-Liveticker zum Nachlesen Der VfB will sich in Berlin noch steigern

Von red 18. November 2016 - 11:00 Uhr

Der VfB Stuttgart reist an diesem Sonntag in die Haupstadt, um bei Union Berlin anzutreten. In der Pressekonferenz stimmte Trainer Hannes Wolf schon einmal auf das Spiel ein.

Stuttgart - Nach der Länderspielpause geht es für den VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga wieder um Punkte. Der Gegner an diesem Sonntag (Anstoß 13.30 Uhr) sind die "Eisernen" von Union Berlin. Dort ist Jens Keller Trainer, der auch schon für den VfB gespielt und ihn zeitweise trainiert hat. Im Stadion an der alten Försterei wird ein ausverkauftes Haus erwartet, der Andrang im Vorfeld war riesig.

VfB-Trainer Hannes Wolf kann fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. In der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel betonte er, was er von seiner Mannschaft erwartet. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.