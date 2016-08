VfB-Pleite in Sandhausen „Das Spiel ist unvergessen“

Von Gregor Preiss 26. August 2016 - 12:28 Uhr

Ein einziges Mal standen sich der VfB Stuttgart und der SV Sandhausen in einem Pflichtspiel gegenüber: 1995 im Pokal. Es war ein Spiel für die Geschichtsbücher mit dem bis heute längsten Elfmeterschießen im DFB-Pokal. Wir haben beim damaligen VfB-Keeper Marc Ziegler nachgefragt.

Hallo Herr Ziegler, das bisher einzige Aufeinandertreffen des VfB Stuttgart mit dem SV Sandhausen fand 1995 in der ersten Runde des DFB-Pokals statt – und endete mit dem bis heute längsten Elfmeterschießen (13:12) in der Geschichte des Pokals. Können Sie sich noch an das Spiel erinnern?