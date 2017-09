VfB-Neuzugang Dennis Aogo „Ich muss niemandem etwas beweisen“

Von Gregor Preiß 08. September 2017 - 10:07 Uhr

VfB-Linksverteidiger Dennis Aogo lässt viele Aufgeregtheiten des Fußballgeschäfts an sich abprallen – gegen anonyme Hetze im Internet setzt er sich aber entschieden zur Wehr.

Stuttgart - VfB-Linksverteidiger Dennis Aogo spricht im Interview über Hetze im Internet, über seine Zeit im Verein und warum sein Jugendtrainer Christian Streich fast an ihm verzweifelt wäre.

Herr Aogo, am Sonntag spielen Sie in Schalke – allerdings nicht in einem blauen, sondern in einem roten Trikot. Eine Konstellation, mit der Sie bis vor kurzem wohl selbst nicht gerechnet hätten.