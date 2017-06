VfB-Mitgliederversammlung Profis auf Tuchfühlung mit den Fans

Von kap 01. Juni 2017 - 17:54 Uhr

Zwischen Einlass und Beginn der Mitgliederversammlung haben sich die Profis des VfB Stuttgart bei einem Meet and Greet Zeit für die Fans genommen. Wir haben die Bilder.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - Bei der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart am Donnerstagabend werden die Weichen für die Zukunft des Clubs aus Bad Cannstatt gestellt. Kommt die Ausgliederung oder nicht? In wenigen Stunden wissen wir mehr (hier geht es zum Liveticker zur Mitgliederversammlung).

Bereits kurz nach der Öffnung der Mercedes-Benz-Arena gegen 16.30 Uhr strömten etliche VfB-Fans in das Stadion, um sich zuerst bei der Trikot-Ausgabe ihr Gratis-Shirt abzuholen.

Gleich danach ging es in den Gastro-Bereich, in dem die Fans ihre Aufstiegshelden bei einem Meet and Greet treffen konnten – Selfies und Autogramme logischerweise inklusive.

Die VfB-Profis nahmen sich samt Trainer viel Zeit und erfüllten geduldig die Wünsche der Fans.

Bilder vom Meet and Greet gibt es in unserer Fotostrecke – klicken Sie sich durch!