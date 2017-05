VfB-Meisterschaft 1992 Buchwalds Kopfball ins Glück

Von Dirk Preiß 15. Mai 2017 - 19:57 Uhr

Das Tor, das alle VfB-Fans glücklich machte: Guido Buchwald (mit der Nummer 6) trifft in Leverkusen zum 2:1.Foto: Getty

Am 16. Mai vor 25 Jahren feierte der VfB die deutsche Meisterschaft. Es war ein irres Saisonfinale – Guido Buchwald und Christoph Daum erinnern sich.

Stuttgart - Keine Frage, der VfB Stuttgart erlebt bewegende Tage. Am Sonntag wurde der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga einerseits noch knapp verpasst. Andererseits gibt es trotz des 0:1 gegen Hannover 96 kaum mehr Zweifel an der Rückkehr ins Oberhaus. Die Euphorie rund um die Weiß-Roten ist riesengroß, passend dazu gibt es in dieser Woche drei Jubiläen zu feiern.

Steigt der VfB am Sonntag endgültig wieder auf, passiert das genau 40 Jahre nach dem Aufstieg 1977. Am Freitag jährt sich die Meisterschaft 2007 zum zehnten Mal. Und schon an diesem Dienstag ist es genau 25 Jahre her, dass der VfB seinen vierten Meistertitel gewonnen hat. Guido Buchwald, damals Siegtorschütze im entscheidenden Spiel bei Bayer Leverkusen, und Meistertrainer Christoph Daum erinnern sich . . .

