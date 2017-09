VfB Stuttgart Inklusionscamp begeistert Kinder mit Behinderung

Von len 27. September 2017 - 14:31 Uhr

Strahlende Gesichter beim VfB-Inklusionscamp: Der SV Salamander Kornwestheim organisierte Fußball-Trainingstage für Kinder mit und ohne Behinderung. Die Bilder berühren.





Stuttgart - Von Freitag bis Sonntag veranstaltete die VfB-Fußballschule Trainingstage der besonderen Art: Kinder mit und ohne Behinderung trainierten zusammen auf dem ESG Sportgelände in Kornwestheim. Ausrichter der Veranstaltung waren der SV Salamander Kornwestheim und 46Plus Down-Syndrom Stuttgart e.V..

Zum ersten Camp-Tag wurden alle Kinder mit einer kompletten Trainingsausrüstung der VfB-Fußballschule ausgestattet. „Alle waren gleich“, erklärt Natja Stockhause, Vorsitzende des Vereins 46Plus Down-Syndrom Stuttgart. „Das ist natürlich die beste Grundlage für ein Inklusionscamp“. Laut Stockhause freuten sich die professionellen Trainer der Fußballschule ganz besonders auf die Veranstaltung. Der SV Salamander Kornwestheim und 46Plus Down-Syndrom Stuttgart e. V. organisierten die gleiche Veranstaltung bereits ein Jahr zuvor. „Im ersten Jahr waren die Trainer von der Herzlichkeit der Kinder ganz hin und weg“, beschreibt die Vorsitzende Stockhause. Sie hätten versichert, im nächsten Jahr wiederzukommen, sofern Interesse besteht – und so war es. „Das war für uns natürlich eine tolle Sache“, so Stockhause.

Fritzle kam zum Elfmeterschießen

Das Trainingscamp startete am Freitag mit einem besonderen Highlight für die Kinder: Fritzle kam zum Elfmeterschießen. Das VfB-Maskottchen verteilte Autogramme, klatschte mit den Kindern ab und zauberte ihnen ein Lächeln aufs Gesicht. Der SV Salamander Kornwestheim kooperiert schon seit zweieinhalb Jahren mit 46Plus Down-Syndrom Stuttgart e.V. und bietet regelmäßig Sportangebote für Kinder mit Down-Syndrom an. Beim VfB-Camp konnten sich Kinder mit und ohne Behinderung anmelden. „Das Inklusionscamp war öffentlich über die Seite des VfB ausgeschrieben“, erklärt Stockhause. „Am Ende nahmen mehr Kinder ohne Behinderung an den Trainingstagen teil.“

46Plus Down-Syndrom e. V. wurde 2003 gegründet. Hervorgegangen ist der Verein aus Eltern, die eine Gemeinsamkeit teilten: Ein Kind mit Handicap. „Mein 15-jähriger Sohn Timo hat auch das Down-Syndrom“, erklärt Natja Stockhausen. „Weil ich selbst seit 30 Jahren Übungsleiterin beim SV Salamander Kornwestheim bin, kam dann eins zum anderen.“ Die Kooperation zwischen den Vereinen begann, Veranstaltungen wie das Inklusionscamp sind das Ergebnis.