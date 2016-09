VfB II empfängt Stuttgarter Kickers Der Liveticker zum Stadtderby

Von red 20. September 2016 - 17:08 Uhr

Derby-Zeit in Stuttgart: Am Dientagnachmittag (17.30 Uhr) empfängt der VfB II die Stuttgarter Kickers auf der Waldau. Wie sich die beiden Teams schlagen, erfahren Sie hier im Liveticker.

Stuttgart - Am Dienstagnachmittag (17.30 Uhr) steht in der Regionalliga Südwest das Stadtderby zwischen dem VfB Stuttgart II und den Stuttgarter Kickers an. Beide Teams sind nach ihrem Abstieg denkbar schlecht in die neue Saison gestartet, doch mittlerweile haben sie sich gefangen.

Die Stuttgarter Kickers sind seit vier Spielen ungeschlagen, haben dabei acht Punkte geholt, der VfB II ist seit drei Spieltagen nicht mehr als Verlierer vom Platz gegangen und konnte sich dabei fünf Punkte sichern.

Wie sich die beiden Teams beim Stadtderby auf der Waldau schlagen, erfahren Sie hier im Liveticker.