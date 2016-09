VfB-Gewinnspiel mit Krombacher VIP-Paket für das Heimspiel gegen Fürth zu gewinnen!

Von red 28. September 2016 - 13:46 Uhr

Gewinnen Sie ein VIP-Paket für das VfB-Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth.Foto: Pressefoto Baumann

Gemeinsam mit Krombacher, Exklusiv-Partner des VfB Stuttgart, verlosen die Stuttgarter Nachrichten ein VIP-Paket für das Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart bestreitet am kommenden Montag sein Heimspiel gegendie SpVgg Greuther Fürth. Die Stuttgarter Arena wird gut besucht sein - und auch Sie können live dabei sein!

Gemeinsam mit der Krombacher Brauerei, Exklusiv-Partner des VfB Stuttgart, bieten wir Ihnen die Chance, ein VIP-Paket für das Spiel zu gewinnen. Das Paket beinhaltet zwei Business-Seats auf der Haupttribüne, Zugang zum VIP-Bereich und einen Parkschein im Parkhaus P1 gegenüber der Haupttribüne. Um in den Lostopf zu gelangen, müssen Sie uns nur eine Frage beantworten.

An diesem Donnerstag, 14 Uhr, wird die Trommel gerührt und der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin werden von uns umgehend per Mail oder Telefon benachrichtigt. Bitte hinterlassen Sie die entsprechenden Daten, damit wir Sie kontaktieren können. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.