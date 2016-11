VfB-Gewinnspiel Gewinnen Sie ein VfB-Album!

Von red 16. November 2016 - 14:07 Uhr

Wir verlosen drei Exemplare des VfB-Albums von Ben RedelingsFoto: Scudettoblog

Die Stuttgarter Nachrichten verlosen drei VfB-Alben von Autor Ben Redelings. Sie müssen uns dafür nur eine Frage beantworten.

Stuttgart - Unvergessliche Sprüche, Fotos, Anekdoten rund um den VfB Stuttgart – das erwartet den Leser des neuesten Buches von Autor Ben Redelings. Redelings ist einer der Geschichten-Erzähler des Landes, ein wandelnde Lexikon der Fußball-Anekdoten und „der ungekrönte Meister im Aufspüren kurioser Fußballgeschichten“, sagt die renommierte „Deutsche Akademie für Fußballkultur“. In unserer Serie „Das Gegnerinterview“ kam er in dieser Zweitligasaison auch schon zu Wort.

Wir verlosen drei Exemplare seines aktuellen Werks rund um den Club mit dem Brustring. Sie müssen uns dazu nur eine Frage beantworten. An diesem Freitag, 18. November, zieht unsere Losfee die Gewinner. Jene werden dann von uns per E-Mail benachrichtigt, die Preise gehen dann auf dem Postweg zu. Die eingegebenen Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.