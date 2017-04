VfB gegen KSC Das Sorgen-Derby

Von Gregor Preiß und Carlos Ubina 07. April 2017 - 17:16 Uhr

Im Hinspiel behielten Simon Terodde (Mitte) und der VfB in Karlsruhe die Oberhand.Foto: Pressefoto Baumann

Seit fünf Spielen hat der VfB Stuttgart nicht mehr gewonnen, seit vier der Karlsruher SC – die Begegnung zwischen den baden-württembergischen Rivalen am Sonntag birgt also auch enorme sportliche Brisanz. Eine Bestandsaufnahme.

Mehr zum Thema

Was läuft schief in der Mannschaft?

VfB Stuttgart: Das Problem des VfB ist es gerade, dass eine Reihe von wichtigen Spielern nicht in Topverfassung sind. Junge wie alte. Die Mannschaft hängt aus diesem Grund durch. Und auf dem Platz ergibt sich daraus das Phänomen, dass jedes Mal etwas anderes nicht funktioniert. Beim 3:3 gegen Dresden war es anfangs die Defensive. Nur wenige Tage später ließen die Stuttgarter dann beim 1:1 in München zwar lediglich eine Torchance der Gastgeber zu – doch die saß und auf der anderen Seite setzte sich die Offensive nicht entscheidend durch. Beide Begegnungen gingen aber trotz der Rückstände nicht verloren, was für das Team spricht. Doch es zeigt sich auch immer wieder, dass die Qualität des VfB-Kaders nicht so überragend ist, wie sie von den gegnerischen Trainern gerne gemacht wird.

Wie sich die Polizei in Stuttgart auf das Derby vorbereitet, sehen Sie im Video:

Karlsruher SC: Anders als beim VfB fehlt es der Truppe des neuen Trainers Marc-Patrick Meister an Qualität. Zu viel davon ging im vergangenen Sommer verloren und wurde nicht adäquat ersetzt. Jan Mauersberger, Daniel Gordon, um die Stützen in der Defensive zu nennen. Das Ergebnis sind 40 Gegentore und nur 21 selbst erzielte Treffer, weil die Mannschaft auch im Spiel nach vorne arg brav daherkommt. Eine gewisse fußballerische Qualität ist ihr zwar nicht abzusprechen, es fehlt aber an Führungsspielern und Widerstandshärte. Hinzu kam in dieser Saison das volle Gedeck des Erfolglosen: Spielpech, Verletzungen, Sperren. Als ob das nicht genug wäre, droht Verteidiger Jordi Figueras in Spanien jetzt auch noch eine Haftstrafe wegen angeblicher Spielmanipulationen.

Welcher Druck lastet auf den Trainern?

VfB Stuttgart: Zunächst einmal spürt Hannes Wolf den persönlichen Ehrgeiz, den VfB zurück nach oben zu führen. Das ist die Herausforderung, der sich der junge Trainer von Anfang an gestellt hat. Mit all der Energie, die in ihm steckt – und die er versucht, wieder auf die Mannschaft zu übertragen. Doch es wäre falsch zu sagen, dass Wolf den zunehmenden Druck nicht spürt, von außen und innen. Schließlich naht die entscheidende Saisonphase und die Möglichkeiten Niederlagen zu korrigieren, werden von Spiel zu Spiel geringer. Doch es wäre ebenfalls falsch zu sagen, dass sich der 35-Jährige dadurch im Umgang mit dem Team verändert hat. Er ist klar in seinen Ansprachen und Vorgaben. Und wie schon in den Monaten zuvor ringt er mit sich und seinem Co-Trainer Miguel Moreira auch jetzt um die besten taktischen Lösungen.

Karlsruher SC: Das Pflichtspieldebüt des neuen Trainers Marc-Patrick Meister hat es gleich in sich: „Das ist cool, das ist geil“, sagte der 36-Jährige mit Blick auf das Derby. Ein Satz, der auch von Hannes Wolf stammen könnte. Kein Wunder – die beiden sind fast gleich alt und ticken ähnlich. In Dortmund haben sie zwei Jahre im Jugendbereich „gut zusammengearbeitet“, wie Wolf sagt. Meister hat vergleichsweise wenig zu verlieren – in Stuttgart wie in den verbleibenden Spielen. Sportdirektor Oliver Kreuzer hat signalisiert, mit ihm auch in die dritte Liga zu gehen. Auch auf die Gefahr hin, den Bruchsaler zu verbrennen. Den größeren Druck hat Kreuzer: Mit seinem Wunschtrainer Mirko Slomka ist er krachend gescheitert. Er wollte länger an ihm festhalten – scheiterte aber an den Widerständen im Verein.