VfB gegen Heidenheim Mit dieser Aufstellung startet der VfB

Von Heiko Hinrichsen 09. September 2016 - 17:40 Uhr

Der VfB Stuttgart empfängt am 4. Spieltag der zweiten Bundesliga den 1. FC Heidenheim. Gegen den Verein von der Ostalb setzt VfB-Trainer Jos Luhukay auf folgende Elf.





Stuttgart - Der Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart feiert an diesem Freitag seinen 123. Geburtstag – und will sich mit einem Sieg über den Lokalrivalen von der Ostalb, den 1. FC Heidenheim, selbst beschenken. Drei Punkte sollen also am vierten Spieltag her – dieses Ziel geht der VfB-Trainer Jos Luhukay mit derselben Startelf an, die in Sandhausen mit 2:1 gewonnen hat.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir, auf welche Akteure VfB-Trainer Jos Luhukay gegen Heidenheim setzt. Klicken Sie sich durch die Bilderstrecke.

