VfB gegen Dynamo Dresden Mit dieser Aufstellung startet der VfB

Von hh 15. Oktober 2016 - 12:19 Uhr

Der VfB Stuttgart muss am Samstag auswärts bei Dynamo Dresden ran. Die Sachsen sind gut in die Saison gestartet, haben bislang aber nur neun Punkt.





Dresden - Am 9. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga tritt der VfB Stuttgart bei Dynamo Dresden an. Die Sachsen unter Trainer Uwe Neuhaus („Gegen den VfB gehen alle davon aus, dass wir verlieren. Das ist unsere Chance“) sind gut in die Saison gestartet – haben aber aus den vergangenen vier Spielen lediglich einen Punkt geholt.

Der VfB-Trainer Hannes Wolf lässt gegen die Schwarz-Gelben auch verletzungsbedingt ohne gelernten Stürmer spielen. Vor dem Torhüter Mitchell Langerak steht die Viererkette um Florian Klein, Benjamin Pavard, Timo Baumgartl und Emiliano Insua. Im Mittelfeld spielen Matthias Zimmermann, Christian Gentner und Hajime Hosogai, während Carlos Mané, Alexandru Maxim und Kevin Großkreutz den offensiven Part besetzen.