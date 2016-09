VfB gegen Braunschweig Spitzenreiter bangt um Einsatz zweier Spieler

Von red/dpa 19. September 2016 - 14:48 Uhr

Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht sieht die Schwaben als Top-Favoriten vor der Partie am Dienstag. (Archivfoto)Foto: dpa

Vor dem Topspiel gegen den VfB Stuttgart bangt Tabellenführer Eintracht Braunschweig um den Einsatz von Khelifi und Ofosu-Ayeh. Der VfB sei der „absolute Top-Favorit“, so Braunschweig-Trainer Lieberknecht.

Braunschweig - Zweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig bangt vor dem Spitzenspiel am Dienstag beim VfB Stuttgart um den Einsatz von Salim Khelifi und Phil Ofosu-Ayeh. Die beiden Fußballprofis sind angeschlagen. Die Entscheidung über einen Einsatz werde kurzfristig vor dem Spiel in Stuttgart fallen, sagte Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht am Montag.

„Wir treffen auf den absoluten Top-Favoriten“, betonte der Coach des Ersten vor der Partie beim Vierten. „Stuttgart hat zuletzt verdient gewonnen“, sagte Lieberknecht zum 1:0 des VfB beim 1. FC Kaiserslautern. „Wir wissen um die individuellen Stärken.“

Der noch ungeschlagene Spitzenreiter will beim Absteiger seine Serie ausbauen. „Wir werden alles versuchen, um weiter Punkte zu holen“, betonte Lieberknecht. „Die mannschaftliche Geschlossenheit ist der wichtigste Punkt bei uns.“