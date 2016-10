VfB-Clique Stammtisch-Freunde hoffen auf friedliches Derby

Von Marko Schumacher 26. Oktober 2016 - 19:59 Uhr

Die VfB-Clique: Joachim, Jürgen, Jogi, Alex und Thommi (von links)Foto: Baumann

Vom brisanten Derby beim Karlsruher SC hält sich die VfB-Clique lieber fern – nur einer der Freunde kennt keine Furcht.

Stuttgart - Der Pokalabend im Sportrestaurant am Neckarpark ist noch jung und verheißungsvoll, als die VfB-Clique an die trostlose Vergangenheit erinnert wird. In Zeitlupe und Großaufnahme ist auf der Leinwand vor dem Stammtisch zu bestaunen, wie Georg Niedermeier in unnachahmlicher Manier über den Ball säbelt und dem Gegner aus Sandhausen einen Torerfolg ermöglicht. Das hat der Abwehrspieler auch im VfB-Trikot so lange getan, bis die Stuttgarter abgestiegen sind. Jetzt setzt er sein Wirken beim SC Freiburg fort und leistet an diesem Dienstagabend einen wichtigen Beitrag zum Pokal-Aus des Bundesligisten aus Südbaden gegen den Zweitligisten aus Nordbaden.

Die fünf Freunde von der VfB-Clique haben genug Anstand in den Knochen, um auf schadenfrohes Gelächter zu verzichten. Es interessiert sie erstens ohnehin nicht weiter, was aus dem SC Freiburg und seinem neuen Innenverteidiger wird. Zweitens wissen sie zu gut, dass Niedermeier zwar gegangen, das Abwehrproblem aber geblieben ist. Das bekommen sie exemplarisch schon wenig später vor Augen geführt, als ab viertel vor neun das Pokalspiel des VfB in Gladbach auf der Leinwand läuft.

Was ist eigentlich mit dem neuen Abwehrspieler Marcin Kaminski?

Georg Niedermeier heißt jetzt Toni Sunjic und keucht wieder einmal vergeblich seinem Gegenspieler hinterher. Der Bosnier sieht nur die Hacken von Fabian Johnson, der weitgehend unbedrängt zum 1:0 für die Borussia einschieben darf. Endstand 2:0, die Sensation ist ausgeblieben. „Mit dieser Innenverteidigung“, sagt Jürgen, „steigst du niemals auf.“ Und mit Marcin Kaminski vermutlich auch nicht, von dem sich nicht nur Alex fragt, „wie schlecht der eigentlich sein muss, wenn er trotz allem nie zum Einsatz kommt“.

Natürlich konnte niemand ernsthaft davon ausgehen, dass der VfB ausgerechnet bei einem Champions-League-Teilnehmer plötzlich fehlerlos verteidigt. Von der Niederlage in Gladbach lassen sich die fünf Freunde am Stammtisch daher weder die Laune und noch weniger den Appetit verderben. Gastwirt Vangi hat die Tafel wie üblich reich gedeckt: Auf griechische Schafskäse- und Fischrogen-Spezialitäten folgen Maultaschen, Wurstsalat und zum Abschluss Ouzo, wie gewohnt eisgekühlt. Mit sichtbarem Genuss greifen die Freunde zu und richten, als es in Gladbach eh nix mehr zu holen gibt, den Blick nach vorne beziehungsweise nach Nordwest: nach Karlsruhe, in die verbotene Stadt. „Das Pokal-Aus ist sekundär“, verkündet Thommi, „Hauptsache ist, wir gewinnen das Derby.“

Konzert im Madison Square Garden statt mögliche Jagdszenen im Wildpark

Ganz unterschiedlich gehen sie mit diesem Spiel beim KSC um, das seit Tagen nicht allein die Fans beider Vereine, sondern vor allem die Sicherheitsbehörden in Atem hält. Alex und Jürgen bleiben zu Hause, Joachim bringt sich bei seiner in Finnland studierenden Tochter in Sicherheit. Gar auf einen anderen Kontinent flüchtet Jogi und nimmt seine Frau gleich mit auf die Reise nach New York City. Sein Motto: NBA-Spiel der Brooklyn Nets gegen die Chicago Bulls in der Barclays Arena und Billy-Joel-Konzert im Madison Square Garden statt möglicher Jagdszenen im Karlsruher Wildpark. „Das Derby, das ich von früher kenne, gibt es nicht mehr. Das ist inzwischen kriminell“, sagt Jogi und hätte sich im Vorfeld beschwichtigende Worte vom sonst so vorlauten Commando Cannstatt gewünscht: „Ich höre nichts von unseren Fans, das finde ich sehr enttäuschend.“

Während sich Jogi also gut 6000 Kilometer entfernt vergnügt, macht sich Thommi furchtlos auf die gut 70 Kilometer lange Reise. Als Einziger aus der Clique fährt er am Sonntag nach Karlsruhe – und will auch nicht darauf verzichten, sich seine VfB-Mütze im Fidel-Castro-Stil auf den Kopf zu setzen. „Da habe ich nicht so viel Angst“, sagt Thommi. Kein Wunder, er ist gelernter Wasserballer und weiß sich zu wehren.