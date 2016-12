Vesna Vulovic ist tot Berühmte serbische Stewardess gestorben

Von red/AP 24. Dezember 2016 - 12:12 Uhr

Vesna Vulovic war eine serbische Stewardess. Jetzt ist sie tot.Foto: AP

Vesna Vulovic ist gestorben. Die einstige serbische Stewardess überlebte einen Flugzeugabsturz und wurde dadurch berühmt.

Belgrad - Sie hat einen Sturz aus 10 000 Metern Höhe überlebt, jetzt ist die serbische Stewardess Vesna Vulovic gestorben. Freunde hätten die 66-Jährige tot in ihrer Wohnung entdeckt, berichtete das serbische Staatsfernsehen am Samstag. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

Vor fast 45 Jahren, am 26. Januar 1972 arbeitete Vulovic an Bord einer DC-9 der jugoslawischen Fluggesellschaft JAT, die über der Tschechoslowakei explodierte und nahe der Grenze zur DDR abstürzte. Die junge Stewardess überlebte wie durch ein Wunder, alle anderen 27 Menschen an Bord starben. Als Explosionsursache wurde eine Bombe angenommen. Es gab jedoch nie eine Festnahme in dem Fall.

Vesna Vulovic und der Flugzeugabsturz

Vulovic steht seit 1985 im Guinness-Buch der Rekorde, weil sie den tiefsten bekannten Sturz ohne Fallschirm überlebt hat. Sie saß im hinteren Teil des Flugzeugs, dessen Aufprall von Bäumen und einer dicken Schneedecke gebremst wurde. Ein Waldarbeiter hörte ihre Schreie. Sie wurde mit gebrochenem Schädel, Frakturen in Hüfte, Rippen und Beinen sowie einer Wirbelsäulenverletzung ins Krankenhaus gebracht, wo sie zehn Tage im Koma lag.

Vulovic war zunächst gelähmt, lernte aber wieder Laufen und arbeitete weiter für JAT, allerdings im Büro und nicht im Flugzeug. An den Absturz hatte sie keine Erinnerung. 2008 sagte sie der Nachrichtenagentur AP, sie wisse nur noch, dass sie in Dänemark Passagiere begrüßt habe. Als sie wieder zu sich gekommen sei, habe ihre Mutter an ihrem Krankenbett gesessen.

In den 90er Jahren setzte sich Vulovic für die liberale Opposition gegen den damaligen Präsidenten Slobodan Milosevic ein.