Verwerfungen bei Rechtspopulisten AfD-Funktionären wird Doppelmoral vorgeworfen

Von Josef Schunder 29. Dezember 2016 - 11:17 Uhr

Lothar Maier steht in der Kritik. Ein früherer AfD-Parteigänger wirft ihm vor, dass er sich als Landesvorsitzender anders verhalte denn als Fraktionschef im Stuttgarter Gemeinderat.Foto: Martin Stollberg

Lothar Maier muss sich politische Doppelmoral vorhalten lassen. Ein früherer AfD-Funktionär wirft ihm vor, als Landesvorsitzender fordere Maier von einer AfD-Abtrünnigen die Rückgabe des Landtagsmandats, als Fraktionschef im Gemeinderat sacke er gern Mandate ein, die Fraktionsabweichler der AfD bescheren.

Stuttgart - Die Verwerfungen im rechtskonservativen und rechtspopulistischen Lager greifen weiter um sich – und nach der AfD im Landtag gerät jetzt auch die AfD im Gemeinderat unter Druck. Ronald Geiger, früher Mitglied der Stuttgarter FDP und dann der AfD, hat deren Stadträten Lothar Maier und Heinrich Fiechtner jetzt Doppelmoral vorgeworfen. Geiger ist inzwischen stellvertretender Landesvorsitzender einer kleinen Gruppe, die sich Liberal-Konservative Reformer nennt.

Maier und Fiechtner, der auch Landtagsabgeordneter ist, sollten sich schleunigst von Klingler trennen, der im Gemeinderat von der FDP zur AfD wechselte und sein Mandat mitnahm, was die FDP den Fraktionsstatus kostete und die AfD zu einer Fraktion im Gemeinderat machte. Diese Aufwertung hätten Maier und Fiechtner gern akzeptiert und Klingler euphorisch begrüßt, meint Geiger. Nachdem Claudia Martin im Landtag die AfD verlassen habe, fordere Maier in seiner Funktion als AfD-Landesvorsitzender aber, Claudia Martin müsse im Interesse der AfD unverzüglich ihr Mandat niederlegen. Plötzlich lege Maier andere Maßstäbe an als im Fall Klingler. Das stelle für ihn einen „opportunistischen Umgang mit Fraktionswechslern“ dar, erklärte Geiger in seiner Mitteilung.

Er selbst war für die AfD schon Mitglied im Sillenbucher Bezirksbeirat, sagte der rechtspopulistischen Partei aber Mitte 2015 Ade. Der Anlass: In der Bundespartei war es zu einem Rechtsruck gekommen und Frauke Petry wurde Bundesvorsitzende. Mit pauschal islamfeindlichen Stimmungen und Aussagen wolle er nichts zu tun haben, sagte Geiger zur Begründung. Er stieß dann zur Allianz für Fortschritt und Aufbruch (Alfa), die im vergangenen November ihren Namen in Liberal-Konservative Reformer änderte. Im Bezirksbeirat zog er sich zurück.