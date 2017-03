Versuchter Raubüberfall in Backnang Polizei fahndet mit Foto nach Täter

Von red/dja 23. März 2017 - 10:26 Uhr

Der mutmaßliche Täter ist etwa 1,70 Meter groß.Foto: Polizei Waiblingen

Nach dem versuchten Raubüberfall am 13. Februar in Backnang, sucht die Polizei nun mit einem Fahndungsfoto nach dem Täter.

Backnang - Die Kriminalpolizei in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) hat ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht, der in einen versuchten Raubüberfall verwickelt sein soll. Es geht um einen Überfall auf einen 20-Jährigen am 13. Februar gegen 11.20 Uhr hinter dem Edeka-Markt in der Straße Obere Walke.

Der 20-Jähriger war gerade mit seinem Smartphone beschäftigt, als ihm zwei Männer entgegenkamen. Einer der beiden Männer versuchte dem jungen Mann das Smartphone aus der Hand zu reißen. Als ihm das nicht gelang, versuchte er die Geldbörse seines Opfers aus der Gesäßtasche zu ziehen, was aufgrund der Gegenwehr ebenfalls nicht gelang. Der Täter schlug dem jungen Mann mehrmals ins Gesicht. Als sich eine Zeugin näherte, flüchtete er schließlich über den Parkplatz des Marktes in Richtung Gartenstraße.

Bei dem gesuchten Täter handelt es sich dem äußeren Erscheinungsbild nach um einen Mann im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren. Dieser ist etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hatte schwarze Haare, trug eine auffällige blaue Daunenjacke sowie einen Dreitagebart.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950-0 entgegen.