Versicherung wirbt mit „Wasen-Schutz“ Verbraucherschützer kritisieren den „Partygag“

Von red/dpa 21. September 2016 - 10:39 Uhr

Das Cannstatter Volksfest birgt einige Gefahren – ob da aber eine Versicherung helfen kann?Foto: dpa

Smartphone weg, von der Bierbank gefallen oder peinliche Fotos im Internet: Eine Versicherung bietet für nur fünf Euro ein Rundum-Sorglos-Paket für die Besucher des Cannstatter Volksfests an. Verbraucherschützer finden das Angebot aber „absurd“.

Stuttgart - Ausflüge auf Volksfeste können mitunter auch mit Schrecken enden – manch Besucher fällt hin, andere werden bestohlen. Die SV Versicherung wirbt daher wenige Tage vor Beginn des Cannstatter Volksfestes mit der Zusatzversicherung „Wasen-Schutz“ – die bei Verbraucherschützern aber schlecht wegkommt. Für fünf Euro pro Tag übernimmt der Versicherer Kosten für Zahnersatz oder Diebstähle bis zu einer gewissen Grenze. Sollten unschöne, eigentlich private Fotos des Versicherungsnehmers im Internet auftauchen, will die SV Versicherung beim Löschen dieser Bilder helfen. Solch ein Angebot ist wohl einmalig – dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft ist zumindest keine andere Versicherung mit einem solchen Volksfest-Produkt bekannt.

Mehr zum Thema

Peter Grieble von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg übt Kritik. Die Kurzzeit-Versicherung habe „den Charakter eines Partygags“, der eine sachliche Beschäftigung mit dem Thema Versicherung verhindere. Zudem seien die enthaltenen Leistungen dürftig – so ist ein Diebstahl nur bis zu einer Grenze von 500 Euro versichert, und dies auch nur für Jacken, Taschen und Telefone. „Mein Jutesäckchen wäre versichert, aber der Inhalt nicht – das ist absurd“, sagte Grieble. Außerdem hätten viele Menschen ohnehin Haftpflichtversicherungen, sie wären mit dem „Wasen-Schutz“ also teils doppelt versichert – das wäre rausgeschmissenes Geld, so Grieble.