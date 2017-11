Verschwundene „ARA San Juan“ Such-Flugzeug entdeckt Objekt auf Meeresgrund

Von red/dpa 22. November 2017 - 07:07 Uhr

Das vermisste U-Boots „ARA San Juan“. Foto: Argentina Navy

Seit einer Woche wird das argentinische U-Boot „ARA San Juan“ vermisst – die Suchaktion im Südatlantik läuft auf Hochtouren. Nun hat ein US-Flugzeug einen Gegenstand im Meer entdeckt, der das U-Boot sein könnte.

Buenos Aires - Bei der Suche nach dem seit einer Woche verschollenen argentinischen U-Boot hat ein Flugzeug der US-Navy nach Medienangaben ein Objekt in 70 Meter Tiefe im Südatlantik ausfindig gemacht. Auf dem Radarschirm des Flugzeugs sei ein Wärmeflecken erschienen, der darauf hindeute, dass es sich um das vermisste U-Boots „ARA San Juan“ handeln könnte, berichteten am Dienstag (Ortszeit) übereinstimmend der Sender Radio Mitre und die Zeitung „Clarín“. Ein Mini-U-Boot sei zu dem Punkt 300 Kilometer östlich des patagonischen Hafens Puerto Madryn entsandt worden, um das Objekt zu identifizieren. Das Verteidigungsministerium wollte die Berichte nicht bestätigen.

In der patagonischen Hafenstadt Comodoro Rivadavia wurde das regionale Krankenhaus auf Anforderung der argentinischen Kriegsmarine in Bereitschaft versetzt. Alle geplanten Operationen wurden verschoben und vier Säle frei gehalten, um die Besatzungsmitglieder des U-Boots gegebenenfalls einliefern zu können.

Kritische Phase der Suchaktion

Die internationale Suchaktion nach dem verschollenen U-Boots ist nach Angaben der argentinischen Kriegsmarine in einer „kritischen Phase“. Der Kontakt mit dem U-Boot war am 15. November abgerissen. „Unsere Sorge um die Sauerstoffreserve an Bord steigt an“, sagte am Dienstagabend (Ortszeit) der Marinesprecher, Kapitän Enrique Balbi. Das U-Boot mit 44 Menschen an Bord verfüge über Sauerstoff für sieben Tage, wenn es nicht auftauchen kann.