Verschüttetes Hotel in Italien Sechs Menschen lebend geborgen

20. Januar 2017

Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa haben Helfer sechs Überlebende in dem durch eine Lawine verschütteten Hotel in Italien gefunden.





Rom - In dem von einer Schneelawine verschütteten Hotel im Erdbebengebiet in Italien sind nach Medienangaben Überlebende gefunden worden. Sechs Menschen leben, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Freitag berichtete.

