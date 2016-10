Unfall bei BASF in Lampertheim Verletzte und Vermisste nach Explosion

Von red/dpa/lsw 17. Oktober 2016 - 12:53 Uhr

Ludwigshafen/Lampertheim - Auf dem Gelände des Unternehmens BASF im hessischen Lampertheim (Kreis Bergstraße) gab es am Montag eine Verpuffung an einem Filter.Foto: dpa

Beim Chemieriesen BASF ist es erneut zu einem Zwischenfall gekommen. Bei einer Verpuffung wurden mehrere Menschen verletzt. Die Feuerwehr gab eine Gefahrenwarnung für Anwohner heraus.

Ludwigshafen/Lampertheim - Auf dem Gelände des Unternehmens BASF im hessischen Lampertheim (Kreis Bergstraße) gab es am Montag eine Verpuffung an einem Filter, wie BASF mitteilte. Dabei sind mehrere Menschen verletzt worden. Außerdem werden mehrere Menschen vermisst. Das teilte die Stadt Ludwigshafen am Montag mit.

Vorsichtshalber legte das Unternehmen seine zentralen Produktionsanlagen still. Die sogenannten Steamcracker seien aus Sicherheitsgründen heruntergefahren worden, sagte eine Firmensprecherin am Montag. Die Cracker sind an dem Standort die Herzstücke, in den Anlagen werden petrochemische Ausgangsstoffe aufgespalten.

Die Explosion ereignete sich nach Angaben des Unternehmens gegen 11.30 Uhr im Landeshafen Nord. Es waren Einsatzkräfte aus der gesamten Region im Einsatz, darunter auch ein Feuerlöschboot aus Mannheim.

Die genaue Ursache werde noch ermittelt. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar. Der „Südwestrundfunk“ berichtete auf Twitter von einem explodierten Tankschiff.

Die Feuerwehr gab eine Gefahrenwarnung heraus. Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Autofahrer sollten den Bereich großräumig umfahren. Über dem Norden der Stadt war eine große Raumwolke aufgestiegen. Es könne zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen in den nördlichen Stadtteilen kommen, erklärte die Feuerwehr.

Mehrere Zwischenfälle

Bislang wurden bei BASF in diesem Jahr 15 Produktaustritte gemeldet, 2015 waren es 13 Fälle gewesen. Wegen eines Zwischenfalls mit Phosgen im Juni hatte das Umweltministerium in Mainz kürzlich eine Inspektion der TDI-Anlage in Ludwigshafen angekündigt. Teile davon sind bereits erledigt, zusammenfassende Ergebnisse sollen voraussichtlich in der ersten Novemberhälfte vorliegen.

Auf Youtube kursieren Videos von der Explosion. Eines davon hat Radio Regenbogen veröffentlicht: