Vermisster in Esslingen Rettungskräfte rechnen mit dem Schlimmsten

Von Philipp Braitinger 06. September 2017 - 12:32 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch sind zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz, um einen 18-Jährigen im Neckar zu finden. Der junge Mann fiel vermutlich betrunken ins Wasser und wurde von der Strömung erfasst.





10 Bilder ansehen

Esslingen - Gegen 23.15 Uhr sahen drei Angler eine Person im Neckar und wählten den Notruf. Daraufhin rückten Polizei, Feuerwehr und DLRG zu einer großangelgeten Rettungsaktion aus. Insgeamt waren daran mehr als 50 Personen beteiligt. Die Rettungsaktion wurde jedoch in der Nacht gegen 2.30 Uhr erfolglos abgebrochen. Der Amtsleiter der Feuerwehr Esslingen, Oliver Knörzer, begründet den Abbruch damit, dass nach rund drei Stunden nicht mehr mit einem Überlebenden im Wasser gerechnet werde könne. „Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen.“

Mehr zum Thema

Zuvor wurden die Ufer abgesucht. Die Feuerwehr und die DLRG waren auf dem Wasser mit jeweils zwei Booten unterwegs. Bei einem Boot der DLRG wurde eine Sonartechnik eingesetzt, mit der das Wasser bis zum Grund abgesucht werden konnte. Die Wasserschutzpolizei und die DLRG suchten auch am Mittwoch tagsüber noch mit Tauchern weiter. Außerdem waren Polizeihubschrauber im Einsatz.

Der Vermisste gelangte vermutlich betrunken ins Wasser

Erste Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass am Dienstagabend ein 18-Jähriger mit einem 17-Jährigen an einem Treppenabstieg zum Fluss neben einer Holzbrücke, die die Neckarinsel mit der Zeppelinstraße verbindet, saß und hochprozentigen Alkohol getrunken hat. Vermutlich habe der 18-Jährige dann beim Aufstehen das Gleichgewicht verloren und sei in den Fluss gelangt. Der genaue Hergang des Geschehens sei aber ungewiss. In der Nacht sei der 17-Jährige so betrunken gewesen, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste und nicht vernommen werden konnte, wie der Polizeisprecher Michael Schaal erklärt. Von der Vernehmung des 17-Jährigen im Laufe des Mittwochs erhoffen sich die Beamten weitere Informationen zum genauen Ablauf während der Nacht.Die Ermittlungen der Spurensicherung hätten aber ergeben, dass kein Fremdverschulden vorliege.

Diese Stelle wurde schon öfter zur Todesfalle

Rund zwanzig Meter neben dem Verunglückten hielten sich drei Angler auf, von denen einer in der Nacht den Notruf wählte. Einer der Angler habe noch versucht, die Person im Wasser zu erreichen, sagte der Polizeisprecher. Allerdings waren seine Bemühungen erfolglos. Die Strömung und die Dunkelheit ließen den Mann wieder umkehren.

An diesem Abschnitt des Neckars herrsche eine starke Strömung, erklärte der Feuerwehr-Amtsleiter Knörzer. In den vergangenen zwanzig Jahren seien mindestens drei Menschen an dieser Stelle im Neckar ertrunken. Neben der tückischen Strömung sei es die gute Erreichbarkeit des Ufers in diesem Bereich, die offenbar immer wieder Menschen zum Verweilen einlade. Hinzu komme, dass es immer häufiger junge Menschen gebe, die überhaupt nicht oder nur schlecht schwimmen könnten.

An jenen Bereichen, an denen das Neckarufer gut zugänglich sei, hielten sich gerne junge Leute auf, berichtet auch der DLRG-Einsatzleiter vor Ort, Bastian Sturm. Schon oft sei der Neckar mit seinen teils starken Strömungen Menschen zum Verhängnis geworden. „Das passiert immer wieder mal.“