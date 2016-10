Vermisstensuche im Rems-Murr-Kreis Wo ist die 53-Jährige aus Fellbach-Schmiden?

Von red 04. Oktober 2016 - 16:10 Uhr

Die Polizei sucht nach Hinweisen, wo sich die 53-jährige Vermisste aus Fellbach-Schmiden aufhalten könnte.Foto: Polizei

Eine 53-Jährige aus Fellbach-Schmiden wird seit dem 26. September vermisst. Bisher verlief jede Suche ohne Erfolg. Die Polizei bittet daher um Hinweise.

Fellbach-Schmiden - Die Polizei sucht die 53-jährige Gabriele Bürkle aus Fellbach-Schmiden, die seit Montag, 26. September, vermisst wird und bittet um Hinweise.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, verließ Frau Bürkle im Tagesverlauf des 26. September ihre Wohnung in Fellbach-Schmieden (Rems-Murr-Kreis) und kehrte bislang nicht zurück. Zwei groß angelegte Suchen in den Bereichen Fellbach, Schmiden, Oeffingen, dem Schmidener Feld bis nach Waiblingen-Hegnach, bei denen verschiedene Rettungshundestaffeln mit 27 Mantrailer-Hunden sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen

Frau Bürkle ist 1,74 Meter groß, schlank und trägt kinnlange braune Haare. Über ihre Bekleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens ist nichts bekannt. Frau Bürkle ist Naturliebhaberin und hielt sich in der Vergangenheit öfters, auch über Tage hinweg, in der Natur auf, kehrte aber immer selbstständig zurück. Mittlerweile muss jedoch davon ausgegangen werden, dass Frau Bürkle sich in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort nimmt die Polizei Aalen unter der Telefonnummer 07151/9500, das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.