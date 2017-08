Vermisstenfall in Gerlingen Noch keine Spur von vermisster Seniorin

Von Franziska Kleiner 23. August 2017 - 11:38 Uhr

Christa N. Foto: privat

Christa N. ist nach wie vor nicht gefunden. Die 81-Jährige war zuletzt am Freitag in der Gerlinger Ortsmitte gesehen worden. Die Seniorin ist dement.

Gerlingen - Christa N. ist nach wie vor nicht gefunden. Gleichwohl hat die Polizei die Suche nach ihr derzeit jedenfalls eingestellt. Die 81- jährige alleinstehende Seniorin aus Gerlingen war zuletzt am Freitag in der Ortsmitte gesehen worden. Christa N. ist dement, lebte aber nachwievor selbstständig mit Unterstützung des Sozialdienstes. Am Freitag war sie zuletzt im Ort gesehen worden worden.

Nachdem am Wochenende unter anderem der Hubschrauber zur Suche der Seniorin eingesetzt worden war, durchkämmten am Montag mehrere Flächensuchhunde ein Waldstück südlich von Schloss Solitude. Die Polizei hatte sich dazu entschlossen, um zwei Fährten nachzugehen, die Personensuchhunde – aber eben keine Flächensuchhunde – am Wochenende aufgenommen hatten. Eine davon begann an der Wohnung und führte zu Schloss Solitude. In dem Café dort hatte sich Christa N. bisweilen aufgehalten. Wer Hinweise auf die Dame geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg, Rufnummer 07141 / 18 9 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.