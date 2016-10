Vermisste Frau in Böblingen Polizei bittet um Hinweise

Von red 27. Oktober 2016 - 17:11 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag war die Polizei in Böblingen auf der Suche nach einer vermissten Frau – ohne Erfolg.Foto: dpa/Symbolbild

Eine 78-Jährige aus Böblingen wird vermisst. Auf der Suche nach ihr bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Böblingen - Eine 78-Jährige aus Böblingen ist am Mittwochabend das letzte Mal gesehen worden. Die Polizei sucht die vermisste Frau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wie die Beamten mitteilen, verließ Ursel B. am Mittwoch gegen 19 Uhr das Haus, in dem sie gemeinsam mit ihrem Ehemann lebt. Sie fuhr mit ihrem grauen Peugeot 307 weg und kehrte nicht mehr zurück. Im Zuge der polizeilichen Fahndung fanden Polizisten das Auto noch am Abend in der Vaihinger Straße auf Höhe der S-Bahn-Haltestelle Goldberg. Er war verschlossen abgestellt. Von der Vermissten fehlt jedoch seither jede Spur.

Bahnverkehr für Suche gesperrt

Während der Suche der Polizei musste am Donnerstag ab 3 Uhr der Bahnverkehr zwischen Stuttgart-Rohr und Goldberg für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden. Dabei kamen neben einem Polizeihubschrauber auch Suchhunde zum Einsatz – allerdings ohne Erfolg. Hinweise auf eine Straftat haben sich bislang nicht ergeben.

Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat blondes, kurzes gewelltes Haar und blaue Augen. Über ihre Bekleidung ist nichts bekannt. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 07031/13-2500 Hinweise entgegen.