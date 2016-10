Vermisste aus Baden-Württemberg 13-Jährige in Zwickau entdeckt

Von red/dpa 22. Oktober 2016 - 15:29 Uhr

Gut ausgegangen ist die Odyssee eines Mädchens aus Baden-Württemberg.Foto: dpa

Eine 13-Jährige, die aus einer Kindereinrichtung in Baden-Württemberg verschwunden war, ist in Zwickau von der Polizei aufgegriffen worden. Sie wollte demnach eine Internetbekanntschaft besuchen.

Zwickau - Eine vermisste 13-Jährige aus Baden-Württemberg ist in Zwickau entdeckt worden. Bundespolizisten erkannten das zur Fahndung ausgeschriebene Mädchen am Freitagabend am Bahnhof, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte.

Mehr zum Thema

Die 13-Jährige war aus einer Kindereinrichtung verschwunden. Sie gab an, in Zwickau eine Internetbekanntschaft besuchen zu wollen. Sie wurde an die zuständigen Behörden übergeben.