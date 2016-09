Verletzungspech bei Frisch Auf Sesum, Kneule und Schoch fallen aus

Von Jürgen Frey 12. September 2016 - 20:43 Uhr

Zarko Sesum (r.) zog sich einen Bänderanriss zu.Foto: Pressefoto Baumann

Frisch Auf Göppingen plagen nach dem Sieg gegen GWD Minden Verletzungssorgen: Zarko Sesum, Tim Kneule und Jona Schoch fehlen gegen den Rekordmeister THW Kiel.

Göppingen - Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat seinen ersten Saisonsieg teuer erkauft: Beim 32:25 bei GWD Minden verlor die Mannschaft von Trainer Magnus Andersson gleich zwei Spieler mit Verletzungen am Sprunggelenk. Rückraumspieler und Abwehrstratege Zarko Sesum zog sich einen Bänderanriss zu und wird an diesem Mittwoch (19 Uhr) im Spiel bei Rekordmeister THW Kiel auf jeden Fall fehlen. Schlimmer erwischt hat es Spielmacher Tim Kneule. Der Nationalspieler erlitt einen Bänderriss, möglicherweise ist auch das Syndesmoseband betroffen. Eine Operation ist laut Andersson nicht ausgeschlossen. Der 30-Jährige fällt mindestens vier Wochen aus.

Die dritte Sprunggelenksverletzung zog sich Jona Schoch zu, und zwar am Sonntag beim Spiel des Zweitligisten TV Neuhausen, für den der Rechtshänder ein Zweifachspielrecht besitzt. „Er wäre sicher nachgerückt“, sagte Andersson am Montagabend, „jetzt kommt alles zusammen, und das Verletzungspech trifft uns hart.“ Zumal in Daniel Fontaine sich ein weiterer Rechtshänder für den Rückraum nach seiner Augenhöhlenverletzung noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte befindet.

So wird am Mittwoch in der Kieler Sparkassenarena der erst 18-jährige Jugend-Nationalspieler Sebastian Heymann wieder seine Spielanteile bekommen. Der Rechtshänder (mit Zweifachspielrecht für Drittligist TSB Horkheim ausgestattet) sprang schon in Minden in der Endphase für die verletzten Routiniers in die Bresche und warf nach einer mutigen Vorstellung sechs Tore.