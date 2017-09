Renningen Frau findet ihren Mann bewusstlos neben Lkw

Von red/rmu 05. September 2017 - 15:40 Uhr

Der 23-Jährige kam ins Krankenhaus. Foto: Symbolbild/dpa

Plötzlich liegt ein 23-Jähriger in Renningen mit schweren inneren Verletzungen bewusstlos am Boden. Doch wie er sich die Verletzungen zugezogen hat, ist auch der Polizei ein Rätsel.

Böblingen - Der Fall eines in Renningen (Kreis Böblingen) schwer verletzt aufgefundenen 23-Jährigen gibt der Polizei Rätsel auf. Wie die Beamten erst jetzt berichten, war der Mann am frühen Freitagmorgen zwischen 1 und 2 Uhr mit seiner Frau in einem Lkw auf einen Parkplatz in der Benzstraße gefahren. Seine Frau verließ den Laster und ging zu ihrem Auto, das in der Nähe abgestellt war. Dabei fiel ihr ein anderer Lkw auf, der neben dem Gefährt ihres Mannes hielt.

Keine Spuren, die auf Gewalteinwirkung schließen lassen

Als sie wieder zurückkam, fand sie ihren Mann bewusstlos am Boden liegen. Wie sich später herausstellte, hatte er auf bislang unbekannte Weise schwere innere Verletzungen erlitten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Bislang ist unklar, wie genau er verletzt worden ist. Weder in noch an seinem Lkw fanden sich Spuren, die auf eine Gewalteinwirkung schließen lassen.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07031/1300 zu melden. Insbesondere wird der Lkw gesucht, den die Frau bei seinem Halt neben dem Verletzten beobachtet hat.