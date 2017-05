Verleihstationen werden ausgebaut Räder und Pedelecs soll es bald in ganz Stuttgart geben

Von Marta Popowska und Sandra Hintermayr 24. Mai 2017 - 14:14 Uhr

Künftig sollen in allen Stuttgarter Bezirken Leihräder stehen, so wie im Bild zu sehen am Emil-Schuler-Platz in Zuffenhausen.Foto: Marta Popowska

Von März 2018 an soll das Leihradangebot auf die ganze Stadt ausgeweitet werden. Noch stehen allerdings weder der Betreiber noch die künftigen Standorte für Stuttgart fest.

Filder - Dem Ziel, alle Stadtbezirke mit einem Fahrradleihsystem auszustatten, ist die Stadt Stuttgart nach Anlaufschwierigkeiten nun einen großen Schritt näher. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Bezirke dem zuständigen Referat ihre Wunschstandorte genannt. Für die im Frühjahr gestartete europaweite Ausschreibung sind aber keine wertbaren Angebote eingegangen. Doch nun ist Land in Sicht. Kürzlich haben Mitarbeiter der zuständigen Fachämter die potenziellen Standorte in Augenschein genommen.

Mehr zum Thema

Gegenstand der Ausschreibung der Landeshauptstadt Stuttgart war es, einen Dienstleister zu gewinnen, der ein Fahrradverleihsystem mit dem Namen Regio-Rad Stuttgart mit festen Stationen zur automatischen Entleihe und Rückgabe von Leihfahrrädern und Pedelecs bereitstellt und betreibt. Das Angebot soll ganztägig und ganzjährig zur Verfügung stehen und zum 1. März 2018 starten.

Im Sommer werden die Standorte veröffentlicht

Bislang betreibt die Deutsche Bahn Connect (ehemals DB Rent) unter dem Namen „Call a bike“ solche Stationen an 44 Stationen in der Stadt, auch in den Filderbezirken. Leihräder stehen etwa an der Löffelstraße 3 zwischen der Stadtbahn- und der Zahnradbahnhaltestelle in Degerloch, am Guts-Muths-Weg 2/1 am Fernsehturm, in Sillenbuch an der Kirchheimer Straße 111 bei der Stadtbahnhaltestelle Schemppstraße, an der Hauptstraße 5 nahe des Schillerplatzes in Vaihingen und an der Stadtbahnstation Möhringer Bahnhof. In Plieningen und Birkach gibt es bislang keine Leihräder und -pedelecs der Bahn.

Welcher Standort in welchem Stadtbezirk letztendlich den Zuschlag für die neuen Verleihstationen erhält, hängt von einigen Rahmenbedingungen ab. „Es wird geprüft, welcher Standort technisch machbar ist“, erklärt Ralf Maier-Geißer vom Referat Strategische Planung und nachhaltige Mobilität. Es müsse unter anderem geschaut werden, ob es Strom gibt, ob die Verkehrssicherheit gewährleistet und ob die Nähe zum öffentlichen Nahverkehr gegeben ist.

Derzeit könne er aber keine Auskunft dazu geben, welche Standorte es letztlich sein werden. „Wir möchten keine Begehrlichkeiten wecken“, sagt Maier-Geißer. Aber: „Die Standorte werden wir bis zum Sommer geprüft haben. Dann muss der künftige Betreiber sie sich auch noch ansehen“, betont er. Ob das weiterhin die Deutsche Bahn Connect sein wird, steht noch nicht fest, denn deren Vertrag war zum Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen. Die im Jahr 2016 europaweit gestartete Ausschreibung hatte „keine wertbaren Angebote“ gebracht, wie Maier-Geißer unserer Zeitung damals erklärt hatte.

Angebot wird stark nachgefragt

Damit die Stadt bis zum Start des neuen Systems nicht ohne Leihräder dastehen musste, war mit dem bisherigen Betreiber ein Interimsbetrieb ausgehandelt worden. Wer sich an der aktuellen Ausschreibung beteiligt hat, darf laut Maier-Geißer nicht publik gemacht werden. „Aber der Gemeinderat wird den neuen Betreiber Ende des Monats bestimmen“, sagt er.

Bislang betreibt die Deutsche Bahn Connect 400 Fahrräder und 100 Pedelecs in Stuttgart. Von März 2018 an, wenn das Angebot auf alle 23 Stadtbezirke ausgeweitet wird, sollen 600 Räder und 150 Pedelecs bereit stehen. Dass das Angebot gefragt ist, zeigen die Zahlen der Deutschen Bahn Connect: Während 2015 in Stuttgart 15 500 Räder geliehen wurden und 2016 rund 18 000, waren es Mitte Mai dieses Jahres bereits 21­ 000. Laut einem Sprecher der Bahn sei man darüber „hoch erfreut“, denn die Zahlen übertreffen die Erwartungen.